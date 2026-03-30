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Descontinuado

Philips Avent AirflexMamadera Classic

SCF643/17

Alimentación activa y saludable
Las tetinas de las mamaderas Airflex de Philips Avent mejoran la salud y la alimentación del bebé. Además, facilitan la transición del pecho a la mamadera porque imitan su ritmo de succión natural.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Alimentación activa y saludable

  • 1 mamadera

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Fácil combinación de lactancia y mamadera

Fácil combinación de lactancia y mamadera

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

La tetina de la mamadera Airflex Avent incorpora una válvula Airflex que imita el ritmo de succión natural del bebé.

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida los bebés alimentados con las mamaderas Avent sufrían menos cólicos que los bebés alimentados con mamaderas convencionales. (www.philips.com/Avent).

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 