Alimentación activa y saludable

El biberón Airflex de Philips Avent emplea la exclusiva tetina Airflex de Avent, que fomenta una alimentación activa y saludable y acompaña al ritmo de succión natural del bebé. Gracias a la tetina Airflex, al bebé le resulta más fácil alternar entre el pecho y el biberón.