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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberón Classic

SCF646/17

Alimentación activa y saludable
El biberón Airflex de Philips Avent emplea la exclusiva tetina Airflex de Avent, que fomenta una alimentación activa y saludable y acompaña al ritmo de succión natural del bebé. Gracias a la tetina Airflex, al bebé le resulta más fácil alternar entre el pecho y el biberón.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Alimentación activa y saludable

  • 1 biberón

  • 330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos

La tetina de flujo variable tiene un corte con ranura que permite ajustar el nivel de flujo con sólo girar el biberón para alinear las marcas I, II o III de la tetina con la nariz del bebé

Fácil combinación de lactancia y mamadera

Fácil combinación de lactancia y mamadera

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

La tetina de la mamadera Airflex Avent incorpora una válvula Airflex que imita el ritmo de succión natural del bebé.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 