Descontinuado
SCF646/17
1 biberón
330 ml
Tetina de flujo variable
3m+
La tetina de flujo variable tiene un corte con ranura que permite ajustar el nivel de flujo con sólo girar el biberón para alinear las marcas I, II o III de la tetina con la nariz del bebé
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
La tetina de la mamadera Airflex Avent incorpora una válvula Airflex que imita el ritmo de succión natural del bebé.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.