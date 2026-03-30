Descontinuado
SCF680/27
2 mamaderas
125 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
La exclusiva válvula en la tetina se flexiona al ritmo de alimentación de su bebé. La leche solo fluirá al ritmo elegido por su bebé, para más comodidad, lo que reduce el exceso de alimentación, eructos, gases y que el bebé escupa
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y felicidad de su bebé. Se realizó un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de las mamaderas influye en el comportamiento de los bebés. La mamadera Classic Philips Avent mostró una importante reducción en la irritabilidad, con cerca de 28 minutos por día, en comparación con la mamadera de referencia (46 minutos contra 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**
Debido a su forma única, la mamadera es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con mamaderas Avent mostraban menos cólicos que los niños que se alimentaban con otras mamaderas de marcas reconocidas, en especial por la noche.