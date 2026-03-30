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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventMamadera Classic

SCF683/17

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra mamadera Classic ha contado con la confianza de las madres durante 30 años y sigue siendo la elección preferida de muchas mamás. Está diseñada para una experiencia de alimentación fácil y placentera, y está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Confianza durante 30 años

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 1 mamadera

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Sujeción fácil gracias a la válvula exclusiva en la tetina

La exclusiva válvula en la tetina se flexiona al ritmo de alimentación de su bebé. La leche solo fluirá al ritmo elegido por su bebé, para más comodidad, lo que reduce el exceso de alimentación, eructos, gases y que el bebé escupa

Reducción de irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y felicidad de su bebé. Se realizó un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de las mamaderas influye en el comportamiento de los bebés. La mamadera Classic Philips Avent mostró una importante reducción en la irritabilidad, con cerca de 28 minutos por día, en comparación con la mamadera de referencia (46 minutos contra 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Debido a su forma única, la mamadera es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con mamaderas Avent mostraban menos cólicos que los niños que se alimentaban con otras mamaderas de marcas reconocidas, en especial por la noche.