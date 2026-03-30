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Philips AventCucharas para bebés (6m+)

SCF710/00

Cucharas para bebé con punta blanda
Cucharas para bebés SCF710/00 de Philips Avent para las etapas de desarrollo del niño
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Primera cuchara de Avent

Cucharas para bebé con punta blanda

No contiene BPA

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Mango largo

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. La punta blanda se excluye para los Estados Unidos