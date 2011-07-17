Descontinuado
SCF724/00
Mayor comodidad para comer fuera de casa
El conjunto de alimentación de viaje de Philips Avent incluye un plato seccionado grande, dos recipientes extraíbles pequeños, una primera cuchara integrada y una base para evitar goteos. Es el compañero de viaje perfecto para cualquier mamá que esté fuera de casa.
Conjunto de viaje
El conjunto de alimentación de viaje de Philips Avent incluye un plato seccionado grande con tapa y dos platos individuales extraíbles con tapas perfectos paran aperitivos o porciones pequeñas
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos