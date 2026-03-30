Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Vasos entrenadores para niños pequeños
Todas las series
Philips Avent Vasos con sorbete
Descontinuado
SCF764/00
la marca recomendada por las madres de todo el mundo1
Conjunto de sorbetes de repuesto
Con cepillo
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.