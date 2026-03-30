ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete
  • Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete
  • Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete
  • Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete

Descontinuado

Philips AventVasos con sorbete

SCF764/00

Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete
El set de sorbetes de repuesto SCF764/00 con cepillo Philips Avent incluye dos sets de sorbetes de repuesto y un cepillo limpiador para que el sorbete del vaso esté siempre limpio en el momento de usarlo.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Sorbetes de silicona de repuesto con cepillo de limpieza

Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete

  • Conjunto de sorbetes de repuesto

  • Con cepillo

Incluye dos sets de sorbetes de repuesto y un cepillo de limpieza

Para vasos con sorbetes de 260 ml

El cepillo facilita la limpieza del sorbete

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 