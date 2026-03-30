Tecnología activada para labios

Este vaso sin boquilla cuenta con una exclusiva válvula con tecnología activada para labios para que el líquido fluya por el vaso solamente cuando los labios del niño pequeño presionen el borde. Entre sorbos, la válvula se cierra de forma automática, por lo que no tendrá que preocuparse por los derrames o la suciedad.