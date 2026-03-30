Los vasos Philips Avent siguen el desarrollo de su hijo

Que los niños aprendan a beber solos es un paso clave en su desarrollo. Nosotros apoyamos el camino que recorren los niños para beber de forma independiente y, para ello, proporcionamos productos para facilitar la transición del pecho o la mamadera a un vaso abierto. Gracias al conocimiento obtenido de los profesionales de la atención de la salud, nuestras distintas soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajitas y bordes de 360° para beber siguen el desarrollo de su hijo y estimulan sus habilidades motoras y para beber adquiridas recientemente. Nuestras soluciones de óptima calidad se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.