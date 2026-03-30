Descontinuado
SCF796/02
Vaso con pajita flexible
200 ml
9m+
1 unidad
Que los niños aprendan a beber solos es un paso clave en su desarrollo. Nosotros apoyamos el camino que recorren los niños para beber de forma independiente y, para ello, proporcionamos productos para facilitar la transición del pecho o la mamadera a un vaso abierto. Gracias al conocimiento obtenido de los profesionales de la atención de la salud, nuestras distintas soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajitas y bordes de 360° para beber siguen el desarrollo de su hijo y estimulan sus habilidades motoras y para beber adquiridas recientemente. Nuestras soluciones de óptima calidad se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.
Las asas integradas del vaso están diseñadas ergonómicamente, lo que facilita que las manos pequeñas puedan sostenerlo. La pajita blanda y flexible es suave con las encías, mientras que el tamaño pequeño y ligero del vaso es ideal para los primeros sorbos con pajita.
La parte inferior de la pajita está doblada para que esta alcance fácilmente el líquido, lo que permite que beba en una posición natural.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
De 200 dentistas pediátricos evaluados en EE.UU., el 90% afirma que el diseño del vaso con pajita permite un desarrollo bucal saludable. El 89% cree que el beber con pajita ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016). Diseñado con pediatras especializados en logopedia, dentistas, ergónomos y matronas.