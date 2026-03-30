Descontinuado
SCF798/01
Vaso con pajita flexible
300 ml
12m+
Paquete de uno
Que los niños aprendan a beber solos es un paso clave en su desarrollo. Nosotros apoyamos el camino que recorren los niños para beber de forma independiente y, para ello, proporcionamos productos para facilitar la transición del pecho o la mamadera a un vaso abierto. Gracias al conocimiento obtenido de los profesionales de la atención de la salud, nuestras distintas soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajitas y bordes de 360° para beber siguen el desarrollo de su hijo y estimulan sus habilidades motoras y para beber adquiridas recientemente. Nuestras soluciones de óptima calidad se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.
El vaso de 300 ml tiene el tamaño perfecto para mantener a su hijo hidratado durante todo el día y durante su tiempo de actividad. El diseño abatible mantiene la pajita limpia en cualquier parte. La forma contorneada y la textura antideslizante del vaso consiguen que sea fácil de sujetar para las manos de los niños pequeños, lo que permite desarrollar sus habilidades para beber de forma independiente.
La parte inferior de la pajita está curvada para que llegue fácilmente al líquido y se permita beber en una posición natural.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
El 90 % de los 200 dentistas pediátricos encuestados en EE. UU cree que los vasos con pajita permiten un desarrollo oral saludable. El 89 % cree que fortalecen los músculos de la boca. (estudio solo ind., EE. UU., 04/2016). Desarrollado con pediatras del habla, dentistas, especialistas en ergonomía y matronas.