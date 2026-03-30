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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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Descontinuado

Philips AventAnticólicos con sistema AirFree™

SCF813/14

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar al bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

  • 1 mamadera

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en horizontal, para que su bebé pueda beber en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su bebé.

La tetina se llena de leche, no de aire

La tetina se llena de leche, no de aire

Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudar a reducir problemas de alimentación habituales como, por ejemplo, los cólicos, el reflujo y los gases.

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme el bebé lo utiliza para mantener una alimentación ininterrumpida. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para que pueda alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas de alimentación habituales, como cólicos, gases y reflujo.

  2. El 80 % de las madres afirmaron que sus bebés experimentaron menos problemas de alimentación en una prueba realizada en los hogares de 144 madres de EE. UU. en 2017.

  3. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.