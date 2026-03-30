Mantiene la leche en el interior y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en horizontal, para que su bebé pueda beber en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su bebé.