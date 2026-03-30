Descontinuado
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Cocción al vapor saludable
Vapor y purés en un solo recipiente
Fácil de usar y limpiar
Consejos de alimentación y recetas
La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, lo que garantiza que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se licúan.
Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda licuar y conseguir la consistencia deseada.
Desde frutas y verduras sin grumos hasta preparados como carne, pescado y legumbres o texturas con trozos de mayor tamaño. Nuestro robot de cocina saludable para bebés 2 en 1 le ayuda a preparar comidas variadas para cada fase del proceso de retirada del biberón e introducción a los alimentos sólidos.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.