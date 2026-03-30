ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo

Descontinuado

AdvancedVaporera/batidora 2 en 1

SCF870/20

Cocción al vapor saludable y batido sencillo
Prepare fácilmente unas comidas caseras y nutritivas para su bebé con la vaporera/batidora 2 en 1 de Philips Avent. Primero, prepare fruta, verdura, pescado o carne al vapor y, a continuación, solo tendrá que levantar la jarra y retirarla para batirlo todo, sin necesidad de traspasar la comida.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mamás en todo el mundo1

Robot de comida saludable y nutritiva para bebés

Cocción al vapor saludable y batido sencillo

  • Cocción al vapor saludable

  • Vapor y purés en un solo recipiente

  • Fácil de usar y limpiar

  • Consejos de alimentación y recetas

Forma exclusiva de cocinar al vapor para hacer comidas saludables

Forma exclusiva de cocinar al vapor para hacer comidas saludables

La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, lo que garantiza que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se licúan.

Desde cocinar al vapor hasta licuar, todo en un práctico recipiente

Desde cocinar al vapor hasta licuar, todo en un práctico recipiente

Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda licuar y conseguir la consistencia deseada.

Desde preparaciones más suaves hasta otras más sólidas, para cada etapa del desarrollo

Desde preparaciones más suaves hasta otras más sólidas, para cada etapa del desarrollo

Desde frutas y verduras sin grumos hasta preparados como carne, pescado y legumbres o texturas con trozos de mayor tamaño. Nuestro robot de cocina saludable para bebés 2 en 1 le ayuda a preparar comidas variadas para cada fase del proceso de retirada del biberón e introducción a los alimentos sólidos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 