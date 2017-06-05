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Descontinuado

BASS+Auriculares de diadema inalámbricos con micro

SHB3075WT/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo

Siente los graves con BASS+

Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.

Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Gran aislamiento del sonido para una mejor experiencia de audio

Gran aislamiento del sonido para una mejor experiencia de audio

Con un diseño acústico cerrado, los auriculares BASS+ bloquean el ruido ambiental para crear un mejor aislamiento del sonido y mejorar la experiencia de audio.

Altavoces de 32 mm

Altavoces de 32 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Las almohadillas suaves y transpirables ofrecen una gran comodidad durante sesiones de escucha prolongadas.

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  1. Los resultados reales pueden variar