Descontinuado
SHB3075WT/00
Siente los graves con BASS+
Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Con un diseño acústico cerrado, los auriculares BASS+ bloquean el ruido ambiental para crear un mejor aislamiento del sonido y mejorar la experiencia de audio.
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
Las almohadillas suaves y transpirables ofrecen una gran comodidad durante sesiones de escucha prolongadas.
Los resultados reales pueden variar