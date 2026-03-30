Descontinuado
SHB3075RD/00
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Con un tiempo de reproducción de 12 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.
Los resultados reales pueden variar