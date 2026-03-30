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  • Siente los graves con BASS+
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Descontinuado

Auriculares de diadema inalámbricos con micro

SHB3075RD/00

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Siente los graves con BASS+
Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

La batería recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción

La batería recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción

Con un tiempo de reproducción de 12 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.

Altavoces de 32 mm

Altavoces de 32 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.

Auriculares y banda de sujeción ajustables para una comodidad óptima

Auriculares y banda de sujeción ajustables para una comodidad óptima

Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar