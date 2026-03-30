Siente los graves con BASS+

Un sonido sorprendentemente potente salido de una pequeña y robusta carcasa. Con los controladores de altavoz especialmente diseñados para ofrecer un gran nivel de bajos, los auriculares Philips BASS + ofrecen un gran aislamiento del sonido y libertad inalámbrica, para que puedas sacar el máximo partido a tu ritmo.