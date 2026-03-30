Siente los graves con BASS+

Los auriculares realmente inalámbricos BASS+ de Philips te ofrecen unos graves potentes y total libertad de movimiento. Vive sin ataduras, con una conectividad de probada solidez y una duración de la batería extremadamente prolongada, además de un estuche de carga compacto. Diseñados con aletas de estabilidad para una fijación segura.