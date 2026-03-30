ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+

Descontinuado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB4385BK/00

Siente los graves con BASS+
Los auriculares realmente inalámbricos BASS+ de Philips te ofrecen unos graves potentes y total libertad de movimiento. Vive sin ataduras, con una conectividad de probada solidez y una duración de la batería extremadamente prolongada, además de un estuche de carga compacto. Diseñados con aletas de estabilidad para una fijación segura.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post.

  • Intrauditivo

  • 6 + 6 horas de reproducción

  • Ajuste seguro

3 tamaños de fundas para un ajuste personalizado

3 tamaños de fundas para un ajuste personalizado

Las fundas de silicona están disponibles en 3 tamaños para un ajuste mejor y más personalizado.

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

Con 6 horas de reproducción, tendrás energía suficiente para disfrutar de largas sesiones de música. Si los conectas al estuche de carga, disfrutarás de otras 6 horas de reproducción.

Controladores de altavoz de 8,2 mm

Controladores de altavoz de 8,2 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 8,2 mm que producen unos graves potentes e impactantes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar