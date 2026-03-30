Descontinuado
SHB4385BK/00
Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
6 + 6 horas de reproducción
Ajuste seguro
Las fundas de silicona están disponibles en 3 tamaños para un ajuste mejor y más personalizado.
Con 6 horas de reproducción, tendrás energía suficiente para disfrutar de largas sesiones de música. Si los conectas al estuche de carga, disfrutarás de otras 6 horas de reproducción.
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 8,2 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
Los resultados reales pueden variar