Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Auriculares
Todas las series
Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Descontinuado
Asistencia técnica
SHB4385BK/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Guía de introducción - English (US)
Folleto comercial localizado - English (US)
Todas (4)
Mensaje al vincular mis auriculares Bluetooth Philips. What is it?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Cómo se realiza el emparejamiento de un segundo teléfono con mis auriculares inalámbricos Bluetooth Philips?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.