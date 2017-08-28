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Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

SHB4805DC/00

Ultralivianos. Gran sonido.

Descubrí la libertad ligera sin cables que te detengan. Los auriculares inalámbricos Philips Flite Everlite combinan el estilo con la simplicidad cotidiana. Son compactos y ultralivianos con un sonido nítido durante todo el día.

Ver todos los beneficios

Auriculares que desafían las leyes de la gravedad

Ultralivianos. Gran sonido.

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Tecnología de carga rápida de cinco minutos

Tecnología de carga rápida de cinco minutos

La tecnología de carga rápida proporciona un estallido rápido de carga cuando la batería está a punto de agotarse. Solo cinco minutos de tiempo de carga genera una hora de reproducción.

Controlador de parlante de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controlador de parlante de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

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  1. Los resultados reales pueden variar