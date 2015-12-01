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Descontinuado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB7250WT/00

Sonido de alta resolución

Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables sin que la calidad del sonido se vea afectada y te proporcionan unos graves profundos y gran claridad. Cambia fácilmente de escuchar música a recibir llamadas y disfruta de comodidad en cualquier parte, gracias a los suaves auriculares acolchados.

Ver todos los beneficios

con refuerzo dinámico de graves

Sonido de alta resolución

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • Supraaural

  • Almohadillas suaves para las orejas

Activa Siri y Google Now con un botón del auricular

Compatibles con Siri y Google Now, los modelos más recientes de auriculares Bluetooth de Philips facilitan aún más el uso del asistente virtual. Solo tienes que pulsar el botón del auricular para activar Siri en iPhone o Google Now en dispositivos Android.

Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque

Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque

La función de activación automática con un sencillo emparejamiento NFC de un solo toque te permite conectar los auriculares Bluetooth a cualquier dispositivo con Bluetooth, con solo pulsar un botón.

Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables

Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables

Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. Cuando la batería se termine, conecta el cable y sigue disfrutando de una música sin fin.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. al utilizar el cable para auriculares suministrado