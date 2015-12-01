Descontinuado
SHB7250WT/00
Sonido de alta resolución
Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables sin que la calidad del sonido se vea afectada y te proporcionan unos graves profundos y gran claridad. Cambia fácilmente de escuchar música a recibir llamadas y disfruta de comodidad en cualquier parte, gracias a los suaves auriculares acolchados.
Imán de 40 mm con cierre posterior.
Supraaural
Almohadillas suaves para las orejas
Compatibles con Siri y Google Now, los modelos más recientes de auriculares Bluetooth de Philips facilitan aún más el uso del asistente virtual. Solo tienes que pulsar el botón del auricular para activar Siri en iPhone o Google Now en dispositivos Android.
La función de activación automática con un sencillo emparejamiento NFC de un solo toque te permite conectar los auriculares Bluetooth a cualquier dispositivo con Bluetooth, con solo pulsar un botón.
Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. Cuando la batería se termine, conecta el cable y sigue disfrutando de una música sin fin.
Los resultados reales pueden variar
al utilizar el cable para auriculares suministrado