Descontinuado
SHC2000/00
Inalámbrica por IR
Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos recargables combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.
Diseño ajustable
Transmisión por infrarrojos
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.
Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.
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