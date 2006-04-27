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Descontinuado

Auriculares Hi-Fi inalámbricos

SHC2000/00

Inalámbrica por IR

Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos recargables combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.

Ver todos los beneficios

Para televisión

Inalámbrica por IR

  • Diseño ajustable

  • Transmisión por infrarrojos

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

La banda interior auto-ajustable garantiza una adaptación cómoda

La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.

ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada

Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.

Especificaciones técnicas

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