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Auriculares con micrófono

SHE1405WT/10

Graves dinámicos

Altavoces que ofrecen un sonido nítido y dinámico de graves. Micrófono integrado en el cable y botón de recepción para contestar llamadas.

Ver todos los beneficios

Reproduce música y voz

Graves dinámicos

Micrófono integrado y botón de llamadas

Micrófono integrado y botón de llamadas

Con el micrófono integrado y el botón de llamadas podés usar los auriculares Philips para escuchar música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Hacé llamadas con manos libres y atendé o cortá con el control.

El ajuste perfecto sella el canal intrauditivo para bloquear los ruidos externos

Los controladores de parlantes ultrapequeños de estos auriculares Philips, se adaptan cómodamente a los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los ruidos externos para ofrecerte una experiencia de sonido de gran intensidad.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Especificaciones técnicas

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