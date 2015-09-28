Descontinuado
SHE1405WT/10
Graves dinámicos
Altavoces que ofrecen un sonido nítido y dinámico de graves. Micrófono integrado en el cable y botón de recepción para contestar llamadas.
Con el micrófono integrado y el botón de llamadas podés usar los auriculares Philips para escuchar música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Hacé llamadas con manos libres y atendé o cortá con el control.
Los controladores de parlantes ultrapequeños de estos auriculares Philips, se adaptan cómodamente a los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los ruidos externos para ofrecerte una experiencia de sonido de gran intensidad.
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.