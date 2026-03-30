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  • Siente los graves con BASS+
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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHL3075BK/00

Siente los graves con BASS+
Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves a tu música. Con un sonido de graves potente en un formato elegante y compacto, estos auriculares están diseñados para aquellos que necesitan más bajos en sus ritmos sin tamaño adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Controladores de altavoz de 32 mm

Controladores de altavoz de 32 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.

Diseñados para un ajuste óptimo

Diseñados para un ajuste óptimo

Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Estos graves potentes y definidos te permiten sentir el ritmo. No dejes que el diseño estilizado te engañe, los controladores especialmente ajustados y las rejillas de ventilación de graves producen frecuencias ultrabajas para crear el distintivo de sonido de BASS+.

Especificaciones técnicas

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