SHL4400BK/00
Auriculares que desafían las leyes de la gravedad
Increíblemente ligeros, con una potencia impresionante. Finos y elegantes, los auriculares Ultrlite se han diseñado con el movimiento en mente. Ofrecen un sonido nítido y pueden plegarse por completo para proporcionar un transporte sencillo.
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
El cable plano evita que se produzcan enredos, mientras que el sistema antitensión agregado garantiza la durabilidad.
Diseño ultraligero y supercompacto para una total comodidad en cualquier lugar.
Totalmente plegables para un transporte sencillo.