Descontinuado
SHL5000/10
Por amor a la música
Estos auriculares están diseñados para disfrutar de tu música dondequiera que vayas. Las suaves almohadillas te permiten continuar escuchando tus pistas favoritas, mientras que la magnífica calidad de sonido te ofrece una nueva experiencia de escucha.
De diadema
Rojo
Banda de sujeción fabricada en material ligero
Los controladores de altavoces de 30 mm te ofrecen un gran sonido con unos graves profundos
Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos