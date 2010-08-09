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Descontinuado

Auriculares con banda de sujeción

SHL5000/10

Por amor a la música

Estos auriculares están diseñados para disfrutar de tu música dondequiera que vayas. Las suaves almohadillas te permiten continuar escuchando tus pistas favoritas, mientras que la magnífica calidad de sonido te ofrece una nueva experiencia de escucha.

Ver todos los beneficios

Dondequiera que vayas

Por amor a la música

  • De diadema

  • Rojo

La banda de sujeción ligera aumenta la comodidad y prolonga la duración

Banda de sujeción fabricada en material ligero

Los controladores de altavoces de 30 mm te ofrecen un gran sonido con unos graves profundos

Los controladores de altavoces de 30 mm te ofrecen un gran sonido con unos graves profundos

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

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