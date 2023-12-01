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Auriculares inalámbricos con micrófono
Descontinuado
SHM5178BK/00
Conversaciones claras, diseño ligero.
Los Philips SHM5178BK son unos auriculares inalámbricos ligeros que proporcionan la máxima comodidad.
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