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Descontinuado

Auric. de TV p/ interiores con cable

SHP1800/00

Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión

Auriculares livianos para uso prolongado, con una extensión de cable de 6 m que te ofrece más libertad de movimiento para que puedas elegir dónde sentarte. Además, las rejillas de ventilación Bass Beat optimizan el sonido con graves más profundos.

Ver todos los beneficios

Auriculares para televisión

Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión

  • Supraurales

  • Plateado

Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.

Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

Mayor comodidad para un uso más prolongado

Estos auriculares están diseñados anatómicamente para mayor comodidad por más tiempo.

Especificaciones técnicas

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