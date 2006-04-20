Descontinuado
SHP1800/00
Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión
Auriculares livianos para uso prolongado, con una extensión de cable de 6 m que te ofrece más libertad de movimiento para que puedas elegir dónde sentarte. Además, las rejillas de ventilación Bass Beat optimizan el sonido con graves más profundos.
Supraurales
Plateado
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.
Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos
Estos auriculares están diseñados anatómicamente para mayor comodidad por más tiempo.