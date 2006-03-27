Descontinuado
SHP2000/00
Comodidad excepcional y completamente ajustables
Auriculares ligeros de tamaño natural con banda de sujeción completamente ajustable y almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una escucha cómoda
Controladores de 40 mm, abiertos post.
Supraaural
Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.
La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.
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