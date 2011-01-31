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Descontinuado

Auriculares de audio con cable

SHP2000/10

Comodidad excepcional y completamente ajustables

Auriculares ligeros de tamaño natural con banda sujetadora completamente ajustable y almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una escucha cómoda

Ver todos los beneficios

Para música, PC y TV

Comodidad excepcional y completamente ajustables

  • Auriculares de 40 mm/par. post. abierta

  • Supraurales

Los auriculares de tamaño natural bloquean el sonido externo

Almohadillas suaves de lujo para una comodidad duradera

Un cable de 2 m que te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.

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