Descontinuado
SHP2000/10
Comodidad excepcional y completamente ajustables
Auriculares ligeros de tamaño natural con banda sujetadora completamente ajustable y almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una escucha cómoda
Auriculares de 40 mm/par. post. abierta
Supraurales
La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.
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