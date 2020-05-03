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Descontinuado

Auriculares supraaurales

SHP9600/00

Un rendimiento de calidad

¿Buscas la combinación perfecta de rendimiento, comodidad y calidad? Estos auriculares supraaurales abiertos en la parte posterior están diseñados para mejorar la escucha de tu música en casa. Cuentan con un sonido excelente, materiales de primera calidad y conexiones de cable chapadas en oro.

Ver todos los beneficios

Un rendimiento de calidad

  • Altavoces de neodimio de 50 mm

  • Diseño abierto en la parte posterior

  • Cable extraíble de 3 m

Diseño abierto en la parte posterior. Sonido espacioso.

Diseño abierto en la parte posterior. Sonido espacioso.

Siente la música. Los altavoces de 50 mm perfectamente ajustados ofrecen unos graves nítidos, un rango medio equilibrado y unas frecuencias altas impecables. Los altavoces se han diseñado para adaptarse a la geometría natural de la oreja, lo que garantiza que no se pierda ningún detalle.

Comodidad y durabilidad excepcionales

Comodidad y durabilidad excepcionales

La banda de sujeción está reforzada con acero duradero, lo que añade la tensión adecuada para una fijación segura. La almohadilla de la banda de sujeción de doble capa es muy cómoda y las almohadillas transpirables para las orejas son perfectas para sesiones de escucha prolongadas.

Conéctalos a cualquier fuente, desde un teléfono hasta un amplificador de auriculares

Conéctalos a cualquier fuente, desde un teléfono hasta un amplificador de auriculares

Sumérgete en tus álbumes favoritos en tu dispositivo inteligente, equipo doméstico, televisor o portátil. El cable incluido cuenta con un adaptador de toma de 6,3-3,5 mm chapado en oro para ofrecer la mejor conexión al utilizar equipos de nivel profesional.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.