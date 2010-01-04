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Descontinuado

ActionFitAudífonos deportivos intrauditivos

SHQ1000/10

Ideal para hacer deportes

Estos auriculares fueron diseñados para los deportistas y te ofrecen materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.

Ver todos los beneficios

Ajuste regulable

Ideal para hacer deportes

  • ActionFit

  • Naranja y blanco

Resisten sudor

Resisten sudor

Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor

Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos

Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos auriculares de Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, eliminando el ruido externo.

Sonido estéreo con graves potentes, el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio

Acústica perfectamente ecualizada para mejorar tu experiencia deportiva; el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio

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