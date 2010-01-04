Descontinuado
SHQ1000/10
Ideal para hacer deportes
Estos auriculares fueron diseñados para los deportistas y te ofrecen materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.
ActionFit
Naranja y blanco
Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor
Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos auriculares de Philips se adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles presión, eliminando el ruido externo.
Acústica perfectamente ecualizada para mejorar tu experiencia deportiva; el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio