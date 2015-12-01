Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

Logra una nueva marca personal con los auriculares ActionFit SHQ1300, ligeros como una pluma. A prueba de sudor y lluvia, estos resistentes auriculares garantizan los graves potentes y el ajuste perfecto, gracias a los controladores de alto rendimiento y al bloqueo de estabilidad en forma de C.