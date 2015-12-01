Descontinuado
SHQ1300LF/00
Disponible en
Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada
Logra una nueva marca personal con los auriculares ActionFit SHQ1300, ligeros como una pluma. A prueba de sudor y lluvia, estos resistentes auriculares garantizan los graves potentes y el ajuste perfecto, gracias a los controladores de alto rendimiento y al bloqueo de estabilidad en forma de C.
Contr. de 8,6 mm, abierto parte post.
Auricular
Con un peso de solo 5,7 g, estos auriculares deportivos ActionFit son tan ligeros y cómodos que olvidarás que los llevas puestos. Son perfectos para recorrer esos últimos y difíciles kilómetros.
Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.
Certificaciones IPX4 e IPX7 para auriculares e IPX2 para auricular.