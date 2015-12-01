Descontinuado
SHQ1300PK/00
Disponible en
Disfrutá la libertad. Que nada te detenga
Conseguí un nuevo récord personal con los auriculares ultralivianos Actionfit SHQ1300. Estos resistentes auriculares, a prueba de agua y sudor, garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.
Contr. 8,6mm, diseño posterior abierto
Auricular
Con un peso de solo 5,7 g, estos auriculares deportivos ActionFit son tan ligeros y cómodos que olvidarás que los llevas puestos. Son perfectos para recorrer esos últimos y difíciles kilómetros.
Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.
Certificaciones IPX4 e IPX7 para auriculares e IPX2 para auricular.