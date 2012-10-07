Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.