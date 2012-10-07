Descontinuado
SHQ3200/10
Adaptados al deporte
Con su gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.
ActionFit
Naranja y gris
Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.
No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras hacés ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.