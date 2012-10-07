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Descontinuado

ActionFitAuriculares deport., gancho para oreja

SHQ3200/10

Adaptados al deporte

Con su gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.

Ver todos los beneficios

Con gancho de oreja ajustable para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.

Tope reflector en el cable

Tope reflector en el cable

Graves potentes para aumentar la motivación

Graves potentes para aumentar la motivación

No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras hacés ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.

Especificaciones técnicas

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