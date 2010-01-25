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Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos, cinta cuello

SHQ4000/10

Adaptados al deporte

Fabricados con materiales resistentes al agua combinados con un agente antibacterias que ayuda a eliminar los gérmenes, estos auriculares han sido diseñados para los entusiastas del deporte

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Resisten sudor

Resisten sudor

Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor

Banda para el cuello ligera y flexible

Banda para el cuello ligera y flexible para una adaptación perfecta, diseñada para el deporte

Sonido estéreo con graves potentes, el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio

Acústica perfectamente ecualizada para mejorar tu experiencia deportiva; el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio

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