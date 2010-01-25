Descontinuado
SHQ4000/10
Adaptados al deporte
Fabricados con materiales resistentes al agua combinados con un agente antibacterias que ayuda a eliminar los gérmenes, estos auriculares han sido diseñados para los entusiastas del deporte
ActionFit
Naranja y gris
Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor
Banda para el cuello ligera y flexible para una adaptación perfecta, diseñada para el deporte
Acústica perfectamente ecualizada para mejorar tu experiencia deportiva; el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio