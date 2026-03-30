El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.