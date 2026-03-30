Descontinuado
SHQ6500CL/00
Ideales para uso en el exterior
Bluetooth®
Resistentes al agua y el sudor
Auricular
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.
Las almohadillas de goma en forma de C mantienen los auriculares ActionFit firmemente colocados en la oreja para que puedas centrarte en el ejercicio, no en evitar que se te caigan.
La tecnología Bluetooth proporciona música inalámbrica de forma sencilla.
Los resultados reales pueden variar