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  • SUPERA TUS LÍMITES de forma inalámbrica
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Descontinuado

Auriculares deportivos con Bluetooth®

SHQ6500CL/00

SUPERA TUS LÍMITES de forma inalámbrica
Los auriculares deportivos inalámbricos Philips Actionfit RunFree aportan nuevos niveles de libertad y energía a tus entrenamientos. Su ajuste seguro, su sólido diseño resistente al agua y sus graves potentes se han ideado para mantenerte en movimiento.
Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos inalámbricos

SUPERA TUS LÍMITES de forma inalámbrica

  • Ideales para uso en el exterior

  • Bluetooth®

  • Resistentes al agua y el sudor

  • Auricular

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.

Las almohadillas de goma antideslizantes mantienen el auricular en su sitio en todo momento.

Las almohadillas de goma antideslizantes mantienen el auricular en su sitio en todo momento.

Las almohadillas de goma en forma de C mantienen los auriculares ActionFit firmemente colocados en la oreja para que puedas centrarte en el ejercicio, no en evitar que se te caigan.

Conexión inalámbrica Bluetooth para entrenamientos sin enredos

Conexión inalámbrica Bluetooth para entrenamientos sin enredos

La tecnología Bluetooth proporciona música inalámbrica de forma sencilla.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar