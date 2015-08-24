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Auriculares

SHS3300BK/10

Disponible en

Blanco
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Negro
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Graves extra

Disfruta del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.

Ver todos los beneficios

para un sonido potente

Graves extra

  • Altavoces de 15 mm, abiertos post.

  • Gancho de oreja

El altavoz de 27 mm proporciona un rendimiento de calidad

Compacto y muy cómodo de llevar, pero sin embargo suficientemente grande para proporcionar un sonido claro y potente, el controlador del altavoz de 27 mm es del tamaño ideal para disfrutar de una audición sin distorsiones.

Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un sonido mejor

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido con graves profundos.

Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

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