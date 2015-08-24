Descontinuado
SHS3300BK/10
Graves extra
Disfruta del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.
Altavoces de 15 mm, abiertos post.
Gancho de oreja
Compacto y muy cómodo de llevar, pero sin embargo suficientemente grande para proporcionar un sonido claro y potente, el controlador del altavoz de 27 mm es del tamaño ideal para disfrutar de una audición sin distorsiones.
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido con graves profundos.
La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.