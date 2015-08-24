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Auriculares

SHS3300WT/10

Graves extra

Disfruta del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.

Ver todos los beneficios

para un sonido potente

Graves extra

  • Altavoces de 15 mm, abiertos post.

  • Gancho de oreja

El cable asimétrico evita que el cable te estorbe

Una solución sencilla, pero eficaz, para evitar que el cable te estorbe, ya que te permite colgar el cable tras el cuello en lugar de dejarlo bajo la barbilla.

Ganchos de oreja contorneados para mayor comodidad y estabilidad

El gancho permanece detrás de la oreja cuando estás en movimiento, manteniendo los auriculares en su lugar y ofreciendo un sonido excepcional. Es la parte que está en contacto con la parte trasera de la oreja y mantiene los auriculares en su sitio.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Especificaciones técnicas

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