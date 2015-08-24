Descontinuado
SHS3300WT/10
Graves extra
Disfruta del sonido Bass Beat de los auriculares con clip diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y rendimiento.
Altavoces de 15 mm, abiertos post.
Gancho de oreja
Una solución sencilla, pero eficaz, para evitar que el cable te estorbe, ya que te permite colgar el cable tras el cuello en lugar de dejarlo bajo la barbilla.
El gancho permanece detrás de la oreja cuando estás en movimiento, manteniendo los auriculares en su lugar y ofreciendo un sonido excepcional. Es la parte que está en contacto con la parte trasera de la oreja y mantiene los auriculares en su sitio.
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.