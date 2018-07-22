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Auriculares con gancho para la oreja con micrófono

SHS3305BK/10

Disponible en

Blanco
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Negro
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Ajuste seguro

Estos auriculares con arco para la oreja ergonómicos, que resultan muy cómodos para un uso activo, ofrecen una reproducción de música con una calidad fantástica. El micrófono integrado captura la voz de forma nítida.

Ver todos los beneficios

Gancho flexible que se adapta a todas las orejas

Ajuste seguro

  • Altavoces de 15 mm, abiertos post.

  • Gancho de oreja

El controlador de parlantes de 15 mm portátil te ofrece más comodidad

El controlador de parlantes de 15 mm portátil te ofrece más comodidad

El controlador de parlante de 15 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones. Su tamaño es ideal para que podás disfrutar del sonido al máximo.

Los auriculares ergonómicos maximizan el confort del usuario

Estos auriculares están diseñados anatómicamente para mayor comodidad por más tiempo.

El soporte para orejas 3D flexible se ajusta a orejas de todos los tamaños

Este soporte 3D es suave y flexible y se mantiene firme en su lugar mientras te movés y disfrutás de tu música.

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