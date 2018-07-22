Descontinuado
SHS3305WT/10
Ajuste seguro
Estos auriculares ergonómicos con soporte para la oreja ultracómodos para el uso activo llevan la reproducción de música de calidad fantástica directo a tus oídos. El micrófono integrado capta tu voz con nitidez.
Auriculares de 15 mm/parte pos. abierta
Soporte para la oreja
Su diseño especial absorbe los golpes producidos durante el uso y sus materiales resistentes garantizan la durabilidad del producto.
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
El controlador de parlante de 15 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones. Su tamaño es ideal para que podás disfrutar del sonido al máximo.