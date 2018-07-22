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Auriculares con soporte para las orejas y micrófono

SHS3305WT/10

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Ajuste seguro

Estos auriculares ergonómicos con soporte para la oreja ultracómodos para el uso activo llevan la reproducción de música de calidad fantástica directo a tus oídos. El micrófono integrado capta tu voz con nitidez.

Ver todos los beneficios

Soporte flexible que se adapta a todas las orejas

Ajuste seguro

  • Auriculares de 15 mm/parte pos. abierta

  • Soporte para la oreja

La estructura resistente extiende la vida del producto

Su diseño especial absorbe los golpes producidos durante el uso y sus materiales resistentes garantizan la durabilidad del producto.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

El controlador de parlantes de 15 mm portátil te ofrece más comodidad

El controlador de parlantes de 15 mm portátil te ofrece más comodidad

El controlador de parlante de 15 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones. Su tamaño es ideal para que podás disfrutar del sonido al máximo.

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