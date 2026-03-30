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  • Fácil de usar y guardar
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Vaporizador de mano serie 1000Vaporizador manual

STH1010/10

Fácil de usar y guardar
Disfruta de un proceso de vaporización rápido y sencillo con nuestro vaporizador de mano de la serie 1000. Gracias a su diseño ligero y compacto, se convertirá en tu accesorio de estilo definitivo. Lucir un look perfecto nunca había sido tan fácil. Conéctalo y listo.
Ver todos los beneficios

Diseño ligero para un planchado rápido

Fácil de usar y guardar

  • Diseño ligero y compacto

  • Configuración rápida

Elimina hasta un 99,9 % de las bacterias* para refrescar y eliminar los olores

Elimina hasta un 99,9 % de las bacterias* para refrescar y eliminar los olores

Además de eliminar las arrugas, la serie 1000 también refresca la ropa (así como tejidos del hogar, cortinas o juguetes) y acaba con los olores eliminando hasta el 99,9 % de las bacterias*.

Sin quemaduras en tejidos que permiten el planchado, garantizado

Sin quemaduras en tejidos que permiten el planchado, garantizado

Seguro en todos los tejidos que se pueden planchar. Sin quemaduras, garantizado.

Guante resistente al calor para vaporizar tus prendas de forma segura

Guante resistente al calor para vaporizar tus prendas de forma segura

El accesorio ideal para las sesiones de vapor de última hora. Con el guante resistente al calor, podrás usarla de forma segura.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Probado por un organismo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con 10 s de vaporización.