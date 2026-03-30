STH1010/10
Diseño ligero y compacto
Configuración rápida
Además de eliminar las arrugas, la serie 1000 también refresca la ropa (así como tejidos del hogar, cortinas o juguetes) y acaba con los olores eliminando hasta el 99,9 % de las bacterias*.
Seguro en todos los tejidos que se pueden planchar. Sin quemaduras, garantizado.
El accesorio ideal para las sesiones de vapor de última hora. Con el guante resistente al calor, podrás usarla de forma segura.
Probado por un organismo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con 10 s de vaporización.