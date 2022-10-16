ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen principal
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal
  • Fotografía del embalaje

Cable HDMI

SWV5733B/00

Disfruta de imágenes en resolución ultraalta

Disfruta de la resolución Ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz y una longitud de cable de 3 m.

Ver todos los beneficios

Ultra HD 4K a 60 Hz con Ethernet

Disfruta de imágenes en resolución ultraalta

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

Cuadros por segundo: 60 Hz

Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.

Experiencia 3D

Compatible con todos los formatos de vídeo 3D, lo que permite disfrutar del verdadero cine en casa y de aplicaciones de juegos en 3D.

Audio Return Channel (ARC)

Permite que un televisor conectado mediante HDMI, con sintonizador integrado, envíe datos de audio digital a un sistema de audio Surround, eliminando la necesidad de disponer otro cable de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.