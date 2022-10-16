SWV5733B/00
Disfruta de imágenes en resolución ultraalta
Disfruta de la resolución Ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz y una longitud de cable de 3 m.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 m
Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.
Compatible con todos los formatos de vídeo 3D, lo que permite disfrutar del verdadero cine en casa y de aplicaciones de juegos en 3D.
Permite que un televisor conectado mediante HDMI, con sintonizador integrado, envíe datos de audio digital a un sistema de audio Surround, eliminando la necesidad de disponer otro cable de audio.