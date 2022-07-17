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Descontinuado

Cable HDMI 2.1

SWV9702/00

Ultra HD 8K a 60 Hz con HDR dinámico

Experimenta una resolución Ultra HD 8K a 60 fps. HDR dinámico para proporcionar el mejor contraste e imágenes de gran nitidez con acción de alta velocidad. Compatibilidad mejorada con canales de retorno de audio de hasta 192 KHz y una resolución de 24 bits.

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Cable HDMI con certificación

Ultra HD 8K a 60 Hz con HDR dinámico

  • 8K 60 Hz

  • 2 m

60 Hz con HDR dinámico

Imágenes de 60 cuadros por segundo con HDR dinámico para proporcionar el mejor contraste y detalles óptimos.

Resolución 8K (7680 x 4320)

Admite una resolución de vídeo de hasta 8K (7680 x 4320) para proporcionar una calidad de imagen y experiencias de juego óptimas.

Cable de cobre puro de 28 AWG para obtener la mejor calidad de imagen y sonido.

Uso de material de calidad: cable de cobre puro de 28 AWG para garantizar la mejor conexión con la mínima pérdida de datos.

Especificaciones técnicas

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