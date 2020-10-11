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Descontinuado

Auriculares inalámbricos deportivos intrauditivos

TAA4205BK/00

Entrena de forma más inteligente. Con cualquier tiempo.

Saca el máximo partido a tus entrenamientos con estos auriculares deportivos resistentes al agua. El monitor de frecuencia cardiaca te ayuda a encontrar la intensidad perfecta y el energizante sonido te hará seguir. Puedes realizar un seguimiento de tu progreso en la aplicación Philips Headphones.

Ver todos los beneficios

Entrena de forma más inteligente. Con cualquier tiempo.

  • Monitor frecuencia cardíaca integrado

  • 6 horas de reproducción

  • Ajuste seguro

  • Certific. resistencia agua y sudor IPX7

Potentes altavoces de neodimio de 10 mm

3 almohadillas de silicona intercambiables

Conectividad Bluetooth sólida. Control sencillo.

Una conexión Bluetooth estable garantiza que no se omita ningún sonido cuando sales a correr. El botón multifunción te permite poner en pausa listas de reproducción, recibir llamadas, ajustar el volumen o activar el asistente de voz del teléfono.

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  1. Los resultados reales pueden variar