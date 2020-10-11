Descontinuado
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Entrena de forma más inteligente. Con cualquier tiempo.
Saca el máximo partido a tus entrenamientos con estos auriculares deportivos resistentes al agua. El monitor de frecuencia cardiaca te ayuda a encontrar la intensidad perfecta y el energizante sonido te hará seguir. Puedes realizar un seguimiento de tu progreso en la aplicación Philips Headphones.
Monitor frecuencia cardíaca integrado
6 horas de reproducción
Ajuste seguro
Certific. resistencia agua y sudor IPX7
Una conexión Bluetooth estable garantiza que no se omita ningún sonido cuando sales a correr. El botón multifunción te permite poner en pausa listas de reproducción, recibir llamadas, ajustar el volumen o activar el asistente de voz del teléfono.
Los resultados reales pueden variar