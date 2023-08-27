Descontinuado
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Correr con seguridad, salir con libertad
¡Presioná el botón en una nueva forma de escuchar mientras entrenás! Estos auriculares deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y seguir estando atento a tu entorno. Tus carreras y salidas acaban de mejorar.
Ajuste de oreja abierta
Bone Conduction
Ligeros y resistentes
Protección IP67 contra polvo y agua
Con 9 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos auriculares abiertos con conducción ósea están con vos durante toda la carrera. Tardan 2 horas en cargarse completamente con el cable USB-C. ¿Necesitás un impulso adicional? La carga de solo 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.
La tecnología Bone Conduction transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que deja las orejas completamente abiertas al entorno. Podés disfrutar de tu música y podcasts, y aún escuchar que los pies golpean el camino o un vehículo acercándose por atrás.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.