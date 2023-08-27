Entrená todo el día. 9 horas de tiempo de reproducción

Con 9 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos auriculares abiertos con conducción ósea están con vos durante toda la carrera. Tardan 2 horas en cargarse completamente con el cable USB-C. ¿Necesitás un impulso adicional? La carga de solo 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.