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Auriculares deportivos inalámbricos abiertos

TAA6606BK/00

Correr con seguridad, salir con libertad

¡Presioná el botón en una nueva forma de escuchar mientras entrenás! Estos auriculares deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y seguir estando atento a tu entorno. Tus carreras y salidas acaban de mejorar.

Ver todos los beneficios

Correr con seguridad, salir con libertad

  • Ajuste de oreja abierta

  • Bone Conduction

  • Ligeros y resistentes

  • Protección IP67 contra polvo y agua

Entrená todo el día. 9 horas de tiempo de reproducción

Con 9 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos auriculares abiertos con conducción ósea están con vos durante toda la carrera. Tardan 2 horas en cargarse completamente con el cable USB-C. ¿Necesitás un impulso adicional? La carga de solo 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.

Bone Conduction. Sonidos sin auriculares

Bone Conduction. Sonidos sin auriculares

La tecnología Bone Conduction transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que deja las orejas completamente abiertas al entorno. Podés disfrutar de tu música y podcasts, y aún escuchar que los pies golpean el camino o un vehículo acercándose por atrás.

Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental en una llamada

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.