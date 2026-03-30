Descontinuado
TAA7306BK/00
Ajuste intrauditivo
Monitor de frecuencia cardíaca
Ganchos para la oreja o puntas de alas
Limpieza UV
Para entrenamientos de intensidad ligera a media, las puntas de alas flexibles y extraíbles ofrecen una fijación segura. Para entrenamientos de intensidad elevada, los ganchos para la oreja extraíbles garantizan que tus auriculares se mantengan en su sitio. Elige el color del gancho para la oreja o de la punta del ala que mejor se adapte a tu estilo.
Entrena de forma más inteligente gracias al monitor de frecuencia cardiaca compatible con aplicaciones populares de ejercicio y con la aplicación Philips Headphones. Si la aplicación que has elegido te permite realizar actualizaciones instantáneas, recibirás información sobre tu frecuencia cardiaca directamente en el auricular mientras entrenas. De esta forma, sabrás cuándo aumentar el ritmo y cuándo reducirlo.
Levantá pesas con fuerza. Corré en la cinta tan rápido como podás. No importa cómo prefieras conseguir una subida de endorfinas, ¡estos auriculares te dan la libertad de sudar! Cuando terminés, solo tenés que introducir los auriculares en el estuche de carga y un ciclo de limpieza UV eliminará hasta el 99% de las bacterias.