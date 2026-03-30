Ajuste flexible. Ganchos para la oreja o puntas de alas

Para entrenamientos de intensidad ligera a media, las puntas de alas flexibles y extraíbles ofrecen una fijación segura. Para entrenamientos de intensidad elevada, los ganchos para la oreja extraíbles garantizan que tus auriculares se mantengan en su sitio. Elige el color del gancho para la oreja o de la punta del ala que mejor se adapte a tu estilo.