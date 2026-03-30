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Auriculares deportivos realmente inalámbricos

TAA7306BK/00

Entrená de manera más inteligente
Corre más rápido, salta más alto. Estos auriculares deportivos realmente inalámbricos cuentan con un diseño de gancho para la oreja extraíble que proporciona un ajuste de gran seguridad. El energizante sonido te mantiene concentrado y el monitor de frecuencia cardiaca integrado te ayuda a entrenar en sintonía con el cuerpo.
Ver todos los beneficios

Entrená de manera más inteligente

  • Ajuste intrauditivo

  • Monitor de frecuencia cardíaca

  • Ganchos para la oreja o puntas de alas

  • Limpieza UV

Ajuste flexible. Ganchos para la oreja o puntas de alas

Ajuste flexible. Ganchos para la oreja o puntas de alas

Para entrenamientos de intensidad ligera a media, las puntas de alas flexibles y extraíbles ofrecen una fijación segura. Para entrenamientos de intensidad elevada, los ganchos para la oreja extraíbles garantizan que tus auriculares se mantengan en su sitio. Elige el color del gancho para la oreja o de la punta del ala que mejor se adapte a tu estilo.

Escucha a tu cuerpo. Monitor de frecuencia cardiaca

Escucha a tu cuerpo. Monitor de frecuencia cardiaca

Entrena de forma más inteligente gracias al monitor de frecuencia cardiaca compatible con aplicaciones populares de ejercicio y con la aplicación Philips Headphones. Si la aplicación que has elegido te permite realizar actualizaciones instantáneas, recibirás información sobre tu frecuencia cardiaca directamente en el auricular mientras entrenas. De esta forma, sabrás cuándo aumentar el ritmo y cuándo reducirlo.

Entrena duro, mantente fresco. Limpieza UV

Entrena duro, mantente fresco. Limpieza UV

Levantá pesas con fuerza. Corré en la cinta tan rápido como podás. No importa cómo prefieras conseguir una subida de endorfinas, ¡estos auriculares te dan la libertad de sudar! Cuando terminés, solo tenés que introducir los auriculares en el estuche de carga y un ciclo de limpieza UV eliminará hasta el 99% de las bacterias.

Especificaciones técnicas

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