Descontinuado
TABH305BK/00
Graves potentes y definidos. Sin distracciones.
Disfruta del sonido con graves potentes y definidos. Elimina las distracciones gracias a la reducción activa del ruido (ANC). Estos auriculares inalámbricos de diadema mejoran tu música favorita. Una sola carga te ofrece hasta 15 horas de reproducción, incluso con la función ANC activada.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Plegado completo
La cancelación activa del ruido (ANC) garantiza que el traqueteo del tren no interfiera con el sonido del ritmo. ¿Unos instantes de silencio? Basta con activar la función ANC sin reproducir la música. Disfruta de hasta 15 horas de tiempo de reproducción con la función ANC activada y de 18 horas de tiempo de reproducción sin ANC. El tiempo de carga es de tan solo 2 horas mediante USB.
Llévate la pista de baile a donde quiera que vayas. La música se escuchará perfectamente en los altavoces acústicos de neodimio de 32 mm, y podrás notar todos los graves.
Con tan solo 145,5 g de peso, con estos auriculares inalámbricos disfrutarás de tu música sin complicaciones. La banda de sujeción se ajusta fácilmente y es tan ligera que apenas la notarás, por no hablar de los propios auriculares, que puedes ir moviendo hasta que encajen en una posición en la que te sientas más cómodo.
Los resultados reales pueden variar