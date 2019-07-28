15 horas de reproducción con cancelación activa del ruido (ANC) activada

La cancelación activa del ruido (ANC) garantiza que el traqueteo del tren no interfiera con el sonido del ritmo. ¿Unos instantes de silencio? Basta con activar la función ANC sin reproducir la música. Disfruta de hasta 15 horas de tiempo de reproducción con la función ANC activada y de 18 horas de tiempo de reproducción sin ANC. El tiempo de carga es de tan solo 2 horas mediante USB.