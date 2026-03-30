Descontinuado
TAH4205RD/00
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Plegado compacto
Hasta 29 horas de reproducción
Estos auriculares intrauditivos cuentan con potentes controladores acústicos de neodimio de 32 mm que te brindan un sonido nítido y graves profundos. Si querés escuchar más graves, solo presioná el botón de refuerzo de graves y sentirás la diferencia al instante.
Obtenés hasta 29 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas por USB-C. Si comenzás a quedarte con poca batería, una carga rápida de 15 minutos mantendrá la música reproduciéndose durante otras 4 horas.
Disponible en elegantes colores mate, estos auriculares supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y podés moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.