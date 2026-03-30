Siente los graves

Disfruta del sonido con graves más potentes. Estos auriculares inalámbricos de diadema cuentan con un botón de refuerzo de graves para que puedas darle caña cuando quieras. Dispones de hasta 29 horas de reproducción, la opción de carga rápida y una amplia gama de elegantes colores mate entre los que elegir.