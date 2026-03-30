Banda sujetadora acolchada, ligera y ajustable

Disponible en elegantes colores mate, estos auriculares supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y podés moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.