Descontinuado
TAH4205BK/00
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Plegado compacto
Hasta 29 h de reproducción
Estos auriculares intrauditivos cuentan con potentes controladores acústicos de neodimio de 32 mm que te brindan un sonido nítido y graves profundos. Si querés escuchar más graves, solo presioná el botón de refuerzo de graves y sentirás la diferencia al instante.
Obtenés hasta 29 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas por USB-C. Si comenzás a quedarte con poca batería, una carga rápida de 15 minutos mantendrá la música reproduciéndose durante otras 4 horas.
Disponible en elegantes colores mate, estos auriculares supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y podés moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.